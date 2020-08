Messi, l’indizio sul futuro: arriva il like alla… sua futura squadra? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono giorni caldi. Caldissimi. L’argomento è sempre quello: Leo Messi. La Pulce ha deciso di lasciare il Barcellona, una scelta clamorosa e che ha scatenato le reazioni dei tifosi e avviato i contatti con alcune squadre, pronte a fare follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Alla base del divorzio i momenti di tensione con la dirigenza, ma anche gli ultimi risultati deludenti. I blaugrana proveranno il tutto per tutto per convincere l’argentino, ma Messi sembra avere le idee molto chiare, è stuzzicato da una nuova avventura. E proprio adesso è arrivato un indizio sulla sua possibile destinazione. Il fenomeno numero 10 ha iniziato a seguire il Manchester City, si tratta di uno dei club in pole per piazzare il grandissimo colpo di calciomercato. E’ la soluzione più calda ... Leggi su calcioweb.eu

