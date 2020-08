Marvel's Avengers avrà una corposa patch da scaricare al day one (Di mercoledì 26 agosto 2020) Se non vedete l'ora di mettere le mani su Marvel's Avengers, purtroppo abbiamo brutte notizie per voi. Chi ha optato per la copia fisica dovrà prima scaricare una patch al day one. Crystal Dynamics ha chiarito alcuni dettagli in vista dell'uscita del suo gioco e come ormai è comune a molti titoli, prima di poterci giocare bisognerà scaricare un aggiornamento.In un post sul blog, lo sviluppatore ha dichiarato che le dimensioni della patch saranno di circa 18 GB. La patch non solo include correzioni dell'ultimo minuto, nonché modifiche apportate a seguito del feedback sulla versione beta, ma aggiunge anche la localizzazione per un certo numero di lingue. L'aggiornamento è richiesto per tutti i giocatori, anche per coloro che non sono ... Leggi su eurogamer

