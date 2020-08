Macaulay Culkin, il bambino di "Mamma ho perso l'aereo" ha 40 anni: com'è diventato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Macaulay Culkin ha compiuto 40 anni. Forse, il suo nome, non vi dirà granché. Ma il suo volto sì, senza dubbio: si tratta del protagonista di Mamma Ho perso l'aereo. diventato iper popolare negli anni Novanta, in quegli anni Macaulay è stato l'impersonificazione del concetto di "bambino prodigio" con contratti milionari, amicizie invidiate da tutti (come quella con Michael Jackson) e fan da tutto il mondo. Ma non era tutto rose e fiori per lui. Dapprima ci si sono messi i contenziosi familiari tra i suoi genitori per la sua custodia, poi alcuni flop al cinema (d'altronde, in sette anni, dal 1990 in poi, prese parte a ben 15 ... Leggi su blogo

