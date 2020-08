LIVE – Ciclismo, Europei 2020 prova in linea uomini Elite: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di mercoledì 26 agosto 2020) La DIRETTA scritta della prova in linea uomini Elite degli Europei di Ciclismo su strada di Plouay 2020. In Francia si assegna il titolo continentale nella gara regina della manifestazione: oltre 177 km su un circuito mosso e caratterizzato da tre salite che sono la Côte du Lézot, 1,4 chilometri al 3,9% ma con punte del 19%, la Montée de Lann Payot, 1,3 chilometri al 2,6% ma con picchi del 9%, e infine la Côte du Pont-Neuf, 1500 metri al 4,2% con massime del 9%. L’Italia punta su Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin, ma attenzione ai vari Van der Poel, Kristoff, Demare e Van Avermaet che saranno avversari di alto LIVEllo. Sportface.it vi racconterà la corsa fin dalla partenza ... Leggi su sportface

12.02 Corsa che si appresta a raggiungere il km 0. 12.01 Non è partito il rumeno Grosu per un sospetto caso nel suo team di Covid-19. En raison d'une suspicion de cas de Covid-19 au sein de l'équipe, ...

17.10 Medaglia d’oro meritatissima per Stefan Kung che domina in lungo e in largo, secondo a 17” il transalpino Remi Cavagna, terzo e bronzo per Victor Campenaerts a 21”. Quarto Dowsett, quinto il mig ...

