La polizia locale al servizio del cittadino: un presidio mobile in giro per Genova (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una postazione operativa mobile su tutto il territorio comunale per la raccolta di denunce e segnalazioni dei cittadini e la diffusione, in contemporanea, di campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone più deboli. È il nuovo servizio di prossimità della polizia locale, partito dai Giardini Melis di Cornigliano e che sarà successivamente esteso in altre zone della città dove ancora non è presente un presidio fisso della polizia locale. Una o due volte alla settimana, un’unità mobile della polizia locale stazionerà nei luoghi dove sono state segnalate situazioni di scarsa sicurezza o degrado. Funzionari di polizia Giudiziaria e ... Leggi su laprimapagina

DERVIO – Se una residente non lo avesse notato camminare sui binari, poteva avere un epilogo decisamente diverso, ben più drammatico, la vicenda del giovane tratto in salvo questo pomeriggio a Dorio l ...

Pozzuoli, negozio di pesce ruba la luce da un palazzo popolare

Sequestro e denuncia da parte della Polizia Municipale di Pozzuoli diretta dalla comandante Silvia Mignone nel quartiere di Monterusciello. I caschi bianchi al termine di un sopralluogo all'interno di ...

