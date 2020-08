Giulia Salemi “innamorata”: il suo cuore batte per l’imprenditore Moshe (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giulia Salemi, dopo tanto vagabondare in amore, si è innamorata. Ne è sicuro il magazine Chi che nell’ultimo numero in edicola scrive che la modella italo-persiana sarebbe molto vicina a un imprenditore di nome Moshe che di base vive a Monte Carlo e va sempre in giro scortato, avendo molto a cuore la propria privacy. … L'articolo Giulia Salemi “innamorata”: il suo cuore batte per l’imprenditore Moshe proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Giulia Salemi e il make-up perfetto: ha un viso incantevole-FOTO Yeslife

