Ellen Pompeo detesta vedersi invecchiare in tv: “Dai 33 ai 50 la differenza si nota. E fa schifo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ellen Pompeo ha trascorso la metà della sua carriera nel ruolo di Meredith Grey, protagonista di Grey's Anatomy, invecchiando sullo schermo nello stesso ruolo per oltre 15 anni. E l'effetto non le piace affatto. L'attrice ne ha parlato, tra le altre cose, col collega Dax Shepard nell'ultimo episodio del suo podcast Armchair Expert, ammettendo che vedersi invecchiare in tv non è per niente piacevole. Nel caso di Ellen Pompeo, i segni del passare del tempo si notano ancora di più perché ha passato oltre quindici anni indossando lo stesso abito di scena, il camice da dottoressa in Grey's Anatomy, e il confronto tra le prime e le ultime stagioni risulta ancora più evidente quando ti osservi sempre negli stessi panni. Per ... Leggi su optimagazine

