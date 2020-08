Coronavirus, un caso a Ballando con le stelle. Milly Carlucci: "Oggi test molecolare" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Effetto Coronavirus anche sulla fortunata trasmissione "Ballando con le stelle" . Il ballerino Samuel Peron è risultato positivo, ma asintomatico, a un primo tampone 'veloce' ieri, effettuato a lui - ... Leggi su quotidiano

TgLa7 : #Coronavirus: altri 52 positivi al Billionaire. Chiude anche il Sottovento dopo un caso tra lo staff - repubblica : Coronavirus, ci si può ammalare due volte: primo caso confermato di reinfezione - repubblica : Coronavirus, ci si può ammalare due volte: primo caso confermato di reinfezione [di ELENA DUSI] [aggiornamento dell… - abitudinario : RT @icebergfinanza: Hong Kong, confermato primo caso di reinfezione da coronavirus... il che dimostra che il vaccino non serve contro il CO… - cagliaripad : Carbonia, un caso di positività al coronavirus. “Sta bene ed è in isolamento” -

Federico Fashion Style, è risultato positivo al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna: stamattina, il celebre hair stylist è stato in collegamento su Rai 3 con la trasmissione Agorà e in quell’occa ...Il coronavirus torna a essere protagonista nel mondo del basket italiano. La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato infatti che, a seguito dei test effettuati, è emerso un caso di sospetta positiv ...