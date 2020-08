Coronavirus, l’ospedale San Raffaele di Milano conferma: Briatore “positivo, è in isolamento” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Irccs ospedale San Raffaele di Milano ha reso noto che Flavio Briatore “si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo“. “Di conseguenza – precisano dal San Raffaele Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D’Aloia, direttore professioni sanitarie – al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale ... Leggi su meteoweb.eu

