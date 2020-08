Coronavirus, ecco le mascherine che contengono meglio un colpo di tosse (Di mercoledì 26 agosto 2020) (foto: Getty Images)Qualsiasi mascherina è meglio di nessuna mascherina per limitare la diffusione del nuovo Coronavirus. Lo confermerebbe una ricerca, pubblicata sulla rivista Physics of Fluids, condotta dagli esperti dell’Indian Space Research Organization e dello Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research che attraverso una serie di esperimenti hanno visualizzato come cambia la dinamica di un colpo di tosse libero e con diversi tipi di mascherina. Spoiler: le mascherine N95 sono le più efficaci. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica di fluidodinamica chiamata schlieren imaging che visualizza i cambiamenti di temperatura e densità dell’aria. Dal momento che quella espulsa con un colpo di tosse è ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco dove fare i tamponi in Puglia nelle strutture pubbliche e private La Repubblica Calcio, Cairese: Veloce, Bragno, Millesimo e Carcarese, ecco l'elenco delle amichevoli gialloblu

Scatteranno domani (a porte chiuse in virtù di quanto previsto dal dpcm circa le normative anti covid-19) le amichevoli della prima squadra gialloblù in vista degli imminenti impegni in Coppa Italia e ...

Il turismo piega la Croazia: stagione salva ma è record di contagi di coronavirus e si pensa a un piano di chiusure regionali

ZAGABRIA. Lo scorso fine settimana è stato raggiunto un nuovo record di contagi: 306 nuovi casi registrati sabato 22 agosto, il numero più alto mai segnalato in Croazia dall’inizio della pandemia. Per ...

