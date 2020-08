Ciclismo, Europei 2020 prova in linea uomini Elite, ordine di arrivo: trionfa Nizzolo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giacomo Nizzolo ha vinto gli Europei 2020 di prova in linea uomini Elite. Una vittoria tuttavia di squadra quella dell’Italia, capace di essere presente in tutte le fasi della corsa prima di scortare il brianzolo verso la vittoria in fotofinish: in fattispecie grande il lavoro nell’ultimo giro, dove sono stati chiusi gli attacchi e dove è stato lanciato l’ultimo sprint. Alla fine c’è stato un grande brivido per l’italiano, che dopo aver bruciato Demare, Ackermann e Van der Poel in volata ha temuto la rimonta del francese. Un brivido scosso via soltanto dal replay, che ha sentenziato positivamente. Sesta posizione per Davide Ballerini, perfetto nel finale nel lanciare il suo capitano. Di seguito l’ordine ... Leggi su sportface

