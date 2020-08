Calciomercato Inter 26 agosto: UFFICIALE, Conte resta. Si sogna Messi! (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Inter 2020 2021- La sessione di Calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, Interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti Interrogativi. Di… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Inter, in Spagna non hanno più dubbi. Ora il colpo di calciomercato è fattibile. Come riportato da Olé nella giornata di oggi, Leo Messi avrebbe per davvero comunicato l’addio al Barcellona. L’attacca ...Dopo la rescissione di Messi col Barcellona, le squadre sognano. L'Inter, in primis, ma anche la Juventus può arrivare al fenomeno argentino grazie ad un aiuto esterno L’addio di Messi è un fulmine a ...