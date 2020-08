Briatore smentisce i “gufi”: “Sto bene, ho una prostatite. Non so ancora se sono positivo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago – Mezza Italia ieri lo dava per spacciato, positivo al coronavirus e con una forma molto seria di polmonite, mentre dal Billionaire si aveva notizia di un focolaio di 63 positivi, tutti dipendenti dell’azienda. Invece Briatore non solo non è in terapia intensiva, ma sarebbe ricoverato al San Raffaele di Milano «per una prostatite forte». Polmonite? No, una infiammazione alla prostata Lo ha riferito egli stesso ai microfoni del Corriere, che ha raggiunto telefonicamente ieri sera. L’imprenditore, che secondo il giornalista del quotidiano parlava con una voce «sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie», sostiene di non conoscere, per il momento, i risultati del tampone: «Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora ... Leggi su ilprimatonazionale

MuredduGiovanni : RT @Adriano07883742: Quella di Briatore ricoverato per COVID è una fake news de L’Espresso? La Santanchè in diretta smentisce il ricovero p… - Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: L'imprenditore ha telefonato ieri sera dalla clinica - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: L'imprenditore ha telefonato ieri sera dalla clinica - IlPrimatoN : L'imprenditore ha telefonato ieri sera dalla clinica - MaMaurizi9 : RT @Adriano07883742: Quella di Briatore ricoverato per COVID è una fake news de L’Espresso? La Santanchè in diretta smentisce il ricovero p… -