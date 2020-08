Borsa di Tokyo apre in calo, -0,18%, (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tokyo, 26 AGO - Hanno aperto in leggero ribasso le contrattazioni alla Borsa di Tokyo, con gli investitori intenti a consolidare i profitti tra scarse occasioni di trading. L'indice di riferimento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CorriereQ : Borsa di Tokyo apre in calo (-0,18%) - ansa_economia : Borsa di Tokyo apre in calo (-0,18%). Volumi si mantengono bassi, poche occasioni di trading #ANSA - iconanews : Borsa di Tokyo apre in calo (-0,18%) - fisco24_info : Borsa di Tokyo apre in calo (-0,18%): Volumi si mantengono bassi, poche occasioni di trading - NSantarelli : RT @ansa_economia: Borsa: Asia positiva, calo yen spinge export, Tokyo +1,35%. Bene futures dopo Pil tedesco, arriva fiducia consumatori Us… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa di Tokyo apre in calo (-0,18%) La Gazzetta del Mezzogiorno Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Tokyo (-0,17%)

Appiattita la performance del Nikkei 225, che passa di mano con un -0,17%, a quota 23.257,05 in apertura.

Borsa italiana oggi: Generali, Mps

L’apertura delle Borse europee è attesa oggi nuovamente positiva, all’indomani di una seduta di acquisti che ha visto Piazza Affari chiudere a sua volta in deciso rialzo (Ftse Mib +2,12% a 20.113 punt ...

Appiattita la performance del Nikkei 225, che passa di mano con un -0,17%, a quota 23.257,05 in apertura.L’apertura delle Borse europee è attesa oggi nuovamente positiva, all’indomani di una seduta di acquisti che ha visto Piazza Affari chiudere a sua volta in deciso rialzo (Ftse Mib +2,12% a 20.113 punt ...