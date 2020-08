Auguri di morte e karma, odio social su Flavio Briatore. E Chef Rubio... (Di mercoledì 26 agosto 2020) «Il mondo non ha bisogno di questi uomini». Oppure: «Sono cattivo se gli auguro di aggravarsi ma tanto tanto tanto?». E ancora: «Delinquente, questo si chiama karma». L'odio sconsiderato, l'insulto cattivo e gratuito, le maledizioni contro le quali è opportuno fare il segno della croce e/o qualche salutare gesto scaramantico, si sono abbattuti come lava incandescente contro Flavio Briatore, risultato positivo al Covid19 e ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'Italia si conferma Paese dei santi, dei poeti, dei navigatori e degli haters, gli odiatori di professione. E meno male che proprio la pandemia, la costrizione forzosa all'isolamento e i mòniti garbati di Papa Francesco dovevano ingentilire l'animo umano, predisporre l'individuo a una ... Leggi su iltempo

"Leggo che Flavio Briatore è stato contagiato dal Covid-19 e che versa in condizioni gravi in ospedale. Intanto auguri di pronta guarigione. In secondo luogo leggo che taluni incivili starebbero augur ...

Roma, 25 ago. (askanews) - "A Flavio Briatore rivolgo di cuore gli auguri di una pronta guarigione. La stessa cosa vale naturalmente per tutto il personale della sua azienda e per ogni singola persona ...

"Leggo che Flavio Briatore è stato contagiato dal Covid-19 e che versa in condizioni gravi in ospedale. Intanto auguri di pronta guarigione. In secondo luogo leggo che taluni incivili starebbero augur ...Roma, 25 ago. (askanews) - "A Flavio Briatore rivolgo di cuore gli auguri di una pronta guarigione. La stessa cosa vale naturalmente per tutto il personale della sua azienda e per ogni singola persona ...