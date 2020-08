Ancora scontri in Winsconsin, Jacob Blake rimane paralizzato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Due i morti, le proteste sono scoppiate domenica quando un afroamericano è stato gravemente ferito dalla polizia. A mezzanotte, per le strade di Kenosha è il far west, immagini diffuse su Twitter mostrano un giovane armato di fucile che scappa inseguito da alcuni manifestanti. Cade a terra e spara sulla gente, colpendo almeno tre persone. Due morti ed un ferito grave: è il primo bilancio della terza notte di caos nella cittadina del Winsconsin, agitata dall’ennesimo episodio di violenza della polizia su un cittadino di colore di domenica scorsa. Anche stavolta la situazione degenera dopo il coprifuoco. Il tribunale viene circondato, i poliziotti rispondono ai lanci di petardi e bottiglie con lacrimogeni e proiettili di gomma. Davanti al distributore di benzina i manifestanti si scontrano con le milizie di cittadini bianchi, armati fino ai ... Leggi su sbircialanotizia

RRmpinero : RT @globalistIT: - RadioItaliaIRIB : USA, ancora scontri nel Wisconsin: 2 morti - RadioItaliaIRIB : USA, ancora scontri nel Wisconsin: 2 morti - globalistIT : - Dixy62553861 : RT @Adnkronos: #Wisconsin, ancora scontri: una persona morta e due feriti -