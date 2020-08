Agguato nella notte, 24enne colpito da una raffica di spari (Di mercoledì 26 agosto 2020) spari nella notte a Torre Annunziata in piazza Cesaro. Un 24enne è stato ferito alle gambe da colpi d'arma da fuoco poco dopo la mezzanotte, per essere poi trasportato d'urgenza al San Leonardo di ... Leggi su napolitoday

Spari nella notte a Torre Annunziata in piazza Cesaro. Un 24enne è stato ferito alle gambe da colpi d'arma da fuoco poco dopo la mezzanotte, per essere poi trasportato d'urgenza al San Leonardo di Cas ...