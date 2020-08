Viviana Parisi, nuovo sopralluogo, task force di esperti (Di martedì 25 agosto 2020) Ci sarà quest’oggi un nuovo sopralluogo presso i boschi di Caronia (Messina) nelle zone in cui sono stati trovati i corpi senza vita di Viviana Parisi, lo scorso 8 agosto, e del figlio Gioele di 4 anni, lo scorso 19 agosto, a circa 300 metri di distanza in linea d’aria. E seguirà poi, al Policlinico di Messina, l’esame autoptico sul corpicino di Gioele. Nella tarda mattina di oggi il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo ufficalizzerà l’incarico per l’esame autoptico, ma anche per gli “accertamenti genetici e morfologici di vario tipo” che saranno affidati a un pool di esperti, “ciascuno dotato di specifica professionalità”, come dichiara lo stesso magistrato. Viviana ... Leggi su italiasera

