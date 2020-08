Ufficiale: Venezia, contratto di quattro anni per Johnsen (Di martedì 25 agosto 2020) Il Venezia ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Dennis Johnsen dall’Ajax.L’attaccante, già nazionale norvegese Under 18 e Under 21, ha sottoscritto col club un contratto quadriennale fino al 30.06.2024″. Foto: Instagram Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Amsterdamsche Football Club Ajax il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1998 Dennis Torset Johnsen.

