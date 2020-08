Sestri Levante, bimba di 3 anni precipita dal balcone (Di martedì 25 agosto 2020) Tragedia a Sestri Levante. Una bimba di appena 3 anni è caduta dal terrazzo di casa. Sono ancora poche le informazioni sull’incidente, ma si sa che la piccola sarebbe in gravissime condizioni. Cade dal terrazzo di casa A soli 3 anni una caduta da una altezza di circa 10 metri, dal terrazzo di casa al terzo piano fino a una tettoia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco e i medici del 118 che sembrano abbiano hanno effettuato le manovre di rianimazione, tanto che sembra che la piccola a quel punto abbia ripreso a respirare. Le sue condizioni sarebbero comunque molto gravi. Successivamente, la bambina è stata portata all’ospedale Gaslini di Genova, con l’elicottero dei vigili del fuoco. A salvarla dalla tettoia i Vigili del Fuoco che ... Leggi su thesocialpost

