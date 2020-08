Se con i giovani si fa un brutto gioco a somma zero (Di martedì 25 agosto 2020) Ritorna ciclicamente, nel dibattito sul lavoro, il conflitto tra giovani e vecchi (vedi ultimi intervento di Mario Draghi) un po’ come se ci si trovasse di fronte ad un gioco a somma zero: via un vecchio dentro un giovane. Tuttavia, se guardo Romeo il mio anziano vicino di casa che ha una piccola bottega per riparare divani so che il suo posto non verrà preso da nessuno, il suo lavoro come quello di tanti altri piccoli artigiani andrà via con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

teatrolafenice : ?? Leonard Bernstein fu anche un appassionato didatta. Ha insegnato a un'intera generazione di ragazzi che cosa foss… - matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - Tg3web : A Brescia, nella notte tra sabato e domenica è morta per un mix di droghe una ragazza di 24 anni. Indagati per omic… - MegghieUP : RT @SalamidaFabio: A #Briatore va augurata una pronta guarigione, perché siamo persone civili e non bestie. Nella speranza che dopo possa t… - RMariutti : RT @SalamidaFabio: A #Briatore va augurata una pronta guarigione, perché siamo persone civili e non bestie. Nella speranza che dopo possa t… -

Ultime Notizie dalla rete : con giovani Se con i giovani si fa un brutto gioco a somma zero | il manifesto Il Manifesto Covid bollettino Lazio, nuovi contagi stabili: 143 in 24 ore. La maggior parte giovani e asintomatici

Covid. Oggi nel Lazio nuovi contagi stabili. Si registrano infatti 143 casi (146 ieri) e zero decessi. Dei nuovi positivi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La c ...

Al via il Regeneration Festival

Performamce di Charlie Sim per violino solo dal balcone di Palazzo Vecchio. In serata al giardino di Boboli la Cenerentola di Gioacchino Rossini Il giovane violinista britannico Charlie Siem aprirà il ...

Covid. Oggi nel Lazio nuovi contagi stabili. Si registrano infatti 143 casi (146 ieri) e zero decessi. Dei nuovi positivi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La c ...Performamce di Charlie Sim per violino solo dal balcone di Palazzo Vecchio. In serata al giardino di Boboli la Cenerentola di Gioacchino Rossini Il giovane violinista britannico Charlie Siem aprirà il ...