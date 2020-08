Rogo in Sardegna, evacuate 250 case di due villaggi turistici nel comune di Budoni (Di martedì 25 agosto 2020) Circa 250 abitazioni dei villaggi turistici di Matt’ e Peru e Sa Raiga, in Sardegna, sono state evacuate in via precauzionale dopo un violento incendio che è divampato alle 22.30 di lunedì sera. Il comune di Budoni – tra San Teodoro e Siniscola – ha aperto l’anfiteatro comunale Andrea Parodi per ospitare durante la notte un centinaio di turisti in attesa di rientrare nelle loro case. Sono stati forniti acqua, mascherine e disinfettanti. Ancora chiusa la statale SS 125, dove Carabinieri la Polizia Stradale hanno dirottato il traffico sulla statale 131 Diramazione Centrale Nuorese. I vigili del fuoco hanno creato un cordone su un lato della strada per impedire che il fuoco passi dall’altra parte, spinto dal maestrale. ... Leggi su ilfattoquotidiano

