Posillipo, chiazza marrone e rifiuti in mare: la denuncia

Napoli – A Posillipo il mare diventa marrone nell'area di Riva Fiorita. Una chiazza marrone che compare in mare ogni giorno praticamente dal 10 agosto, è la denuncia di un residente di Posillipo al Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. "Ogni giorno, a Riva Fiorita, tra la scogliera e Villa Volpicelli, accade qualcosa di strano e l'acqua si colora di marrone, potrebbe essersi rotta qualche fecale. Il fenomeno va avanti dal 10 agosto", racconta un cittadino di Posillipo. Sempre a Borrelli si sono rivolti diversi cittadini che si sono organizzati con le canoe per pulire i rifiuti superficiali delle acque

