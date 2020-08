Picucci risponde al Codacons: “Rispettate le norme previste, l’imperativo è attaccare Mastella” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCodacons attacca Città Spettacolo, l’assessore Picucci risponde a tono. Dopo la missiva dell’associazione consumatori, arriva pronta la risposta del giovane amministratore sannita dopo la prima serata dell’edizione numero 41 di Città Spettacolo: “L’azione di speculazione politica non ha freno, soprattutto a ridosso degli appuntamenti elettorali. Così in vista delle prossime Regionali e poi delle Comunali di primavera, si assiste alla continua produzione di note stampa da parte degli interlocutori più improbabili. Stavolta tocca al Codacons, associazione dei consumatori, intervenuta per stigmatizzare Città Spettacolo e minacciare ricorsi all’autorità giudiziaria ove mai i casi di Coronavirus dovessero crescere a ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Picucci risponde Fausto Leali in carcere a Foggia: "A chi" la canzone a cui sono legato StatoQuotidiano.it