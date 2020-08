Nuno Gomes: «CR7, gli scudetti non bastano…» – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Il dirigente del Benfica ha parlato di Cristiano Ronaldo Nuno Gomes, ex attaccante del Portogallo ora dirigente del Benfica, ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. «Direi che Cristiano ha fatto bene alla Juve, hanno vinto due scudetti ma questo non è comunque abbastanza per i bianconeri. Andare alla Juventus è stato un grande cambiamento per lui, molti pensavano che non avrebbe potuto fare bene come al Real Madrid. Statistiche e record confermano che abbia fatto un grandissimo lavoro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Nuno Gomes: "CR7, gli scudetti non bastano..."

