Moratti sicuro: “Zhang vuole tenere Conte. Messi? È l’anno buono” (Di martedì 25 agosto 2020) Massimo Moratti in queste ore non vorrebbe essere Steven Zhang. Il giovane presidente nerazzurro è alle prese con la questione Conte e a breve si conoscerà la decisione del board nerazzurro. Tanto, se non tutto, dipende dalla volontà dell'allenatore salentino che dopo l'Europa League ha rilasciato dichiarazioni che fanno pensare ad una separazione.PARLA Moratticaption id="attachment 949981" align="alignnone" width="300" Massimo Moratti (getty images)/captionIn queste ore Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare una panoramica delle vicende di casa Inter: "Sul futuro di Conte non è facile rispondere. C'è da sperare che resti, perché bisogna dare continuità ai buoni risultati visti quest'anno. Poi, non ... Leggi su itasportpress

