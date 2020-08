Mobilità: per prevenire boom di traffico e smog, Milano deve compiere un cambiamento radicale (Di martedì 25 agosto 2020) Welfare ambrosiano dedicato alla mobilità urbana: era inevitabile e giusto sviluppare anche questa azione per mitigare gli effetti prodotti dal lockdown. Milano, ancora una volta, è stata in prima linea nell’attivare misure a favore della mobilità pubblica collegate alla situazione post-epidemia: tutti gli abbonati ATM possono chiedere rimborsi compensativi per le mensilità non utilizzate a causa del lockdown; il Comune facilita l’utilizzo dei taxi emettendo buoni sconto (voucher) a disposizione di medici e infermieri, residenti over 65 in condizioni di fragilità, residenti over 70, persone con disabilità del 100% e donne che devono spostarsi fra le ore 21 e le 6 del mattino; in una città dove circa la metà degli spostamenti giornalieri si sviluppa su distanze limitate (3 km in media), è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

