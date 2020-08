Milan, Maldini sul rinnovo di Donnarumma: «È un problema, ma abbiamo fiducia» (Di martedì 25 agosto 2020) Il direttore tecnico del Milan ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Gianluigi Donnarumma Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa anche della situazione relativa al rinnovo di Donnarumma. «È un problema perché siamo arrivati all’ultimo anno di contratto ma è anche giusto provare a risolvere la questione Zlatan e poi rinnovare Gigio, abbiamo fiducia del fatto che lui voglia continuare con noi. C’è una sorta di preoccupazione perché è l’ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguate al suo valore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

