Migranti, via libera del Governo ad impugnare l’ordinanza di Musumeci (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, il Governo è orientato ad impugnare l’ordinanza sui Migranti di Nello Musumeci, presidente della Sicilia che ha recentemente disposto la chiusura di tutti gli hotspot e i centri di accoglienza della Regione che non possiedono i requisiti igienico-sanitari in grado di rispettare le norme anti-Covid. Leggi su sportface

