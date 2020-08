Messi, il presidente della Catalogna: “Grazie, non ti dimenticheremo mai” (FOTO) (Di martedì 25 agosto 2020) “La Catalogna sarà sempre la tua casa. Grazie mille per tutto questo tempo di felicità e di calcio straordinario. Abbiamo avuto la fortuna di condividere alcuni anni della nostra vita con il miglior giocatore del mondo. E un nobile atleta. Non ti dimenticheremo mai. Leo Messi, Croce di San Giorgio”. Lo ha scritto Quim Torra i Pla, presidente della Generalitat de Catalunya, sui social in merito all’addio di Lionel Messi al Barcellona. Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo ... Leggi su sportface

