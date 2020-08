Matt Dillon entra nella giuria ufficiale di Venezia 77 (Di martedì 25 agosto 2020) Una piacevole sorpresa dell’ultimo momento la Biennale Cinema annuncia che l’attore Matt Dillon entra nella giuria presieduta da Cate Blanchett, a cusa del forfai del regista rumeno Cristi Puiu. Venezia 77: Cate Blanchet parla della Mostra del Cinema di Venezia Cate Blanchett Presidente della giuria internazionale del Concorso Venezia 77 Il comunicato della Biennale (Matt Dillon) L’attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della giuria internazionale del Concorso di Venezia 77 alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2 – 12 settembre 2020). Non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale d… - repubblica : Venezia 77, nella giuria di Cate Blanchett esce Cristi Puiu entra Matt Dillon - CinemApp_Cinema : L’attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della Giuria internazionale del Concorso di #Venezia77. Non far… - deadel98 : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale del #Con… - cinematografoIT : L’attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della Giuria internazionale del Concorso di #Venezia77. Non far… -

