Lazzate, anziano scomparso: ricerche per Giuseppe da Cogliate a Lomazzo (Di martedì 25 agosto 2020) ricerche in corso a Lazzate e nei comuni limitrofi per un uomo di 92 anni, Giuseppe Minacapilli, di cui non si hanno più notizie da questa mattina alle 7. L'uomo, rimasto vedovo da poco, vive a Lazzate in via Rimembranze ed è uscito di casa presto questa mattina, come era suo solito. Ha raggiunto la …

Ricerche in corso a Lazzate e nei comuni limitrofi per un uomo di 92 anni, Giuseppe Minacapilli, di cui non si hanno più notizie da questa mattina alle 7. L’uomo, rimasto vedovo da poco, vive a Lazzat ...

