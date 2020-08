Lazio, Radu: “Ritiro più breve e intenso. Vogliamo migliorarci” (Di martedì 25 agosto 2020) “Ci aspetta una stagione molto particolare, il ritiro sarà più breve e di conseguenza più intenso. Le partite di Champions League sono molto più impegnative rispetto a qualsiasi altra gara ufficiale. Il popolo laziale, dopo l’ultima annata sportiva, si aspetta dei risultati sempre migliori. Vogliamo migliorare rispetto a quanto svolto nell’ultima annata sportiva, Vogliamo raggiungere qualcosa in più. Per noi il ritiro è fondamentale, qui si mette la benzina nelle gambe: quando abbiamo sentito che era in dubbio la partenza, ci siamo sentiti spiazzati. Qui si lavora bene e nella passata stagione la difesa è stata all’altezza per tre quarti di stagione. Speriamo di dare inizio ad un’altra annata sportiva positiva”. Queste le dichiarazioni ... Leggi su sportface

