Formula 1, Marko: “La FIA deve fare chiarezza su quanto fatto da Mercedes e Racing Point” (Di martedì 25 agosto 2020) Helmut Marko, intervistato a ‘Der Spiegel’, va all’attacco e si scaglia pesantemente contro Mercedes e Racing Point per via di un passaggio di dati sospetto tra le due scuderie, contestato nelle scorse settimane anche da Ferrari e Renault: “Naturalmente ci vuole qualcosa di più delle foto: una copia così simile richiede dati e disegni della Mercedes. Quello che hanno fatto Racing Point e Mercedes fa capire che ci sono due colpevoli. Ora la FIA deve fare chiarezza, e non solo su questo”. L’ex pilota austriaco non le manda a dire, tant’è che alimenta degli ulteriori dubbi anche sulla questione dell’accordo tra FIA e Ferrari: “Nessuno ha mai ... Leggi su sportface

