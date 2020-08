Formula 1, completato il calendario: si chiude il 15/12 ad Abu Dhabi (Di martedì 25 agosto 2020) La Formula 1 ha ufficializzato le ultime quattro gare del calendario del 2020. Si correrà in Turchia (13-15 novembre), due volte in Bahrein (27-29 novembre e 4-6 dicembre) e si chiuderà ad Abu Dhabi l’11-13 dicembre. L’ultimo gran premio di Turchia si è corso nel 2011. È stato inoltre confermato che tutte le gare rinviate di questa stagione non si terranno. In totale, dunque, si disputeranno 17 gare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

