Dall’Argentina: Messi via dal Barcellona (Di martedì 25 agosto 2020) TycSports rivela che Lionel Messi avrebbe scelto di lasciare il Barcellona. La notizia arrivata in serata dall'Argentina ha a dir poco dell'incredibile, nonostante fosse trapelata con insistenza nei giorni scorsi. Il fuoriclasse sarebbe pronto a sfruttare la clausola unilaterale presente sul contratto, ovvero la possibilità di svincolarsi dal club catalano al termine di ogni stagione.caption id="attachment 1004217" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/caption Dall’Argentina: Messi via dal Barcellona ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

