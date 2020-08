Coronavirus in Sardegna: altri 52 positivi tra i dipendenti del Billionaire di Briatore (Di martedì 25 agosto 2020) Ben 52 positivi al Coronavirus sono stati individuati tra i dipendenti del Billionaire attraverso i test esaminato dal laboratorio di Microbiologia del Policlinico di Cagliari e si vanno ad aggiungere agli altri 11 individuati nei giorni scorsi, per un totale di 63 positivi. Secondo quanto riportato da "L'Unione Sarda", alcuni di loro avrebbero una carica virale alta, superiore alla media. Intanto, un altro locale sardo molto famoso, Il Sottovento Club di Porto Cervo, ha deciso di chiudere dopo aver trovato un positivo nel suo staff. L'annuncio è stato dato con questo messaggio:"Sentiamo il dovere di interrompere anticipatamente l'attività, convinti che la salute va anteposta all'interesse economico. Abbiamo fatto il possibile per rispettare la legge, convertendo in ... Leggi su blogo

