Coppia gay aggredita per un bacio in spiaggia: 'Dovrebbe tornare Mussolini per farvi sparire' (Di martedì 25 agosto 2020) Aggressione omofoba in Sardegna ai danni di due ragazzi: a scatenare l'ira di alcuni bagnanti evidentemente poco avvezzi alla tolleranza, un bacio che i due si sono scambiati in acqua mentre facevano ...

