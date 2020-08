Come trasformare il set Lego Nes in una console funzionante (Di martedì 25 agosto 2020) (Foto: Raymond / Wong InputMag)Assemblando i 2646 pezzi del glorioso set Lego dedicato al Nes alias Nintendo Entertainment System presentato solo qualche settimana fa si può ricreare un salotto stile anni ’80 con console, cartuccia, controller e tv a tubo catodico. La televisione mostrerà una schermata di un livello di Super Mario Bros. e azionando la levetta laterale si potrà simulare il gioco. Tutto molto bello, ma se si volesse letteralmente trasformare il set Lego Nes in una console funzionante? È questa la domanda di base che si è fatta Raymond Wong di InputMag che si è armato di ferri del mestiere e tanta pazienza e ha realizzato una piccola perla dal fascino retrò. Con alcuni espedienti molto furbi ha infatti reso la ... Leggi su wired

Assemblando i 2646 pezzi del glorioso set Lego dedicato al Nes alias Nintendo Entertainment System presentato solo qualche settimana fa si può ricreare un salotto stile anni ’80 con console, cartuccia ...

Cortina d’Ampezzo – Violento nubifragio trasforma strade come fiumi: disagi e danni

Un nubifragio si è abbattuto su Cortina D’Ampezzo, provocando allagamenti diffusi e trasformando molte strade in veri e propri torrenti. Alcuni corsi d’acqua minori della cittadina sono esondati e si ...

