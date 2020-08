Bitcoin: cosa sono e come funzionano (Di martedì 25 agosto 2020) Bitcoin: cosa sono e come funzionano Nata nel 2009 in Giappone, dalla geniale invenzione della “leggendaria” figura di Satoshi Nakamoto, il Bitcoin è la prima moneta elettronica della storia. Cos’è una moneta elettronica? Un mezzo di scambio, proprio come l’euro, il dollaro, lo yuan o lo yen, che ha pero la caratteristica di essere puramente digitale, “intangibile”: non viene quindi stampata come la normale cartamoneta, ma viene creata, distribuita e scambiata in maniera completamente virtuale, attraverso i computer e senza passare da nessuna banca. La nascita del Bitcoin apre l’era delle “criptovalute”. E anche se oggi, di fatto, ne esistono più di 2000 differenti ... Leggi su tpi

ValentinaC : Bitcoin Vault, cosa è - Adele2215 : Voglio dire proprio tutta la verità su quel che penso della #moneta ebbene ha un valore puramente nominale ossia la… - EnricoBassetti : @OnLineFog @Clodo76 Uno dei problemi del bitcoin è proprio l'immutabilità: cosa succede per un errore? Per un furto… - criptovalute24 : Correlazione S&P 500 – Bitcoin: Cosa Dicono i Grafici - OnLineFog : @Clodo76 @EnricoBassetti La cosa che sorprende è che si propongano o si ipotizzino casi d'uso bislacchi e inappropr… -