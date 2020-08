Bimba finisce in mare aperto sull’unicorno gonfiabile: salvata da un traghetto (Di martedì 25 agosto 2020) Una storia finita bene, per una Bimba di appena 4 anni: finita in mare aperto a bordo del suo unicorno gonfiabile, la piccolina è stata salvata da un traghetto in navigazione. Grande shock per i gentori. Sono bastati pochi minuti di disattenzione da parte dei suoi genitori, per far sì che una Bimba di soli … L'articolo Bimba finisce in mare aperto sull’unicorno gonfiabile: salvata da un traghetto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

