Barcellona, finisce l’era Messi: l’argentino va via (Di martedì 25 agosto 2020) Lionel Messi lascerà il Barcellona La notizia era nell’aria e ora sembra non esserci più alcun dubbio: Lionel Messi lascerà il Barcellona. Il calciatore argentino ritiene finita la sua esperienza in blaugrana e avrebbe già comunicato la sua volontà ai dirigenti del club. Sulle sue tracce ci sono pochi club: il Manchester City, il PSG a cui si aggiunge anche l’Inter con Suning pronta a far felice una volta di più i tifosi della Beneamata. L'articolo Barcellona, finisce l’era Messi: l’argentino va via proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

Quello che sembrava impossibile adesso è più di un’ipotesi: Lionel Messi è pronto a lasciare il Barcellona. Un divorzio che dall’Argentina danno per certo, citando un fax inviato al club dal numero 10 ...

