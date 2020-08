App Immuni, flop nel numero di download: “Dovete scaricarla” (Di martedì 25 agosto 2020) Continua a far discutere l’app Immuni. Presentata come elemento fondamentale per la ripartenza post lockdown, ha registrato un flop nel numero di download È stato uno degli argomenti maggiormente di discussione nel primo periodo post lockdown. L’app Immuni, inizialmente scaricata da ben 500mila utenti nelle prime 24 ore, ha subito una battuta d’arresto col passare … L'articolo App Immuni, flop nel numero di download: “Dovete scaricarla” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MinisteroSalute : Nella lotta contro #Covid19 @immuni_app può fare la differenza. Scaricala sul tuo smartphone e proteggi chi ti è vi… - dellorco85 : L'app #Immuni ha raggiunto i 5 milioni di download. Bene, ma in vista dell'autunno sarebbe ottimo raggiungere i 16… - InnovazioneGov : ?? Gli oltre 220.000 download dell'ultima settimana hanno fatto raggiungere quota 5 milioni a @immuni_app, uno strum… - rosyros1962 : RT @Fabio_DeBunker: Sono stati 105 gli utenti positivi che avevano Immuni e hanno caricato le loro chiavi nel backend (21 a giugno, 38 a lu… - carlalodi_lodi : @MinisteroSalute @immuni_app @InnovazioneGov Io ho scaricato immuni e sono felice di averlo fatto???? -