Antonio Conte e Steven Zhang, il mistero sull’incontro che deciderà il futuro dell’Inter – Gli aggiornamenti (Di martedì 25 agosto 2020) Deve ancora avvenire, è già avvenuto nella notte, è ancora in corso ma in una sede segreta: oggi è il giorno dell’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang che deciderà il futuro prossimo dell’Inter. Prima di capire quale sarà l’esito del faccia a faccia, c’è da scoprire quando tecnico e presidente si vedranno (o si sono già visti?). Erano attesi già in mattinata nella sede dell’Inter, dove sono arrivati – ma anche già andati via – sia l’amministratore delegato Beppe Marotta che il direttore sportivo Pietro Ausilio. Proprio uno dei personaggi al centro del braccio di ferro tra Conte e la società. Dei due protagonisti però neanche l’ombra, ... Leggi su ilfattoquotidiano

