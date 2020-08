A Torino la mostra dedicata a Sailor Moon: un evento speciale per i suoi 25 anni in Italia (Di martedì 25 agosto 2020) Dal 19 settembre al 10 gennaio, il Mufant - il Museo del Fantastico di Torino - ospita la mostra 'Sailor Moon: 25 anni in Italia'. Un anniversario che celebra l'arrivo nel nostro paese dell'eroina dai ... Leggi su torinotoday

davidearato : @citytaxitorino?? Ultimi giorni per visitare al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di #Torino la mostra 'T R… - fcarcillo : RT twitorino '?? Ultimi giorni per visitare al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di #Torino la mostra 'T R A… - twitorino : ?? Ultimi giorni per visitare al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di #Torino la mostra 'T R A N S M I S S I… - madamuseapp : [TORINO] ~ ?? Oggi consigliamo la mostra 'Pittura Spazio Scultura - Opere di artisti italiani tra gli anni sessanta… - biellabruna : RT @StampaTorino: Sailor Moon compie 25 anni: una mostra per l’antesignana del Girl Power -

Ultime Notizie dalla rete : Torino mostra Torino, dal 26 settembre ai Musei Reali la mostra “Capa in color” AgCult Juventus, inizia l'avventura di Pirlo ma tanti interrogativi da risolvere

Il suo staff è definito, la squadra invece resta un cantiere, con tanti interrogativi da risolvere. L'avventura di Andrea Pirlo alla guida della Juventus comincia, domani, con il raduno dei bianconeri ...

A Torino la mostra dedicata a Sailor Moon: un evento speciale per i suoi 25 anni in Italia

Dal 19 settembre al 10 gennaio, il Mufant - il Museo del Fantastico di Torino - ospita la mostra "Sailor Moon: 25 anni in Italia". Un anniversario che celebra l'arrivo nel nostro paese dell'eroina dai ...

Il suo staff è definito, la squadra invece resta un cantiere, con tanti interrogativi da risolvere. L'avventura di Andrea Pirlo alla guida della Juventus comincia, domani, con il raduno dei bianconeri ...Dal 19 settembre al 10 gennaio, il Mufant - il Museo del Fantastico di Torino - ospita la mostra "Sailor Moon: 25 anni in Italia". Un anniversario che celebra l'arrivo nel nostro paese dell'eroina dai ...