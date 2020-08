Uomini e Donne, Andrea Melchiorre positivo al Covid: “fate il tampone” – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Si aggiunge anche Andrea Melchiorre, l’ex corteggiatore di Valentina Dallari, alla lista dei vip positivi al Coronavirus. Si trova in vacanza in Sardegna e adesso lancia un appello a chi è entrato in contatto con lui. Si è messo in auto-isolamento fino al risultato del tampone. Non appena ricevuto i risultati, Andrea Melchiorre si è … L'articolo Uomini e Donne, Andrea Melchiorre positivo al Covid: “fate il tampone” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

