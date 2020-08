UFFICIALE Bari, Vivarini non è più l’allenatore (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bari ha comunicato che Vincenzo Vivarini non è più l’allenatore della squadra Il Bari, tramite un comunicato UFFICIALE, ha annunciato che Vincenzo Vivarini non è più l’allenatore della prima squadra. «Un sentito ringraziamento al tecnico di Ari. SSC Bari comunica la decisione di non confermare Vincenzo Vivarini alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva. Al tecnico di Ari va un sentito ringraziamento per la professionalità e la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LaGazzettaWeb : Bari, ufficiale: esonerato Vivarini. In panchina arriva Auteri - BariLive : Bari: SSC Bari, è ufficiale: via Vivarini. Ora si aspetta la firma di Auteri - danyrossoverde : - NewsTuttoC : UFFICIALE - Bari, Vivarini non sarà confermato in panchina - TuttoMatera : Serie C - Bari, ufficiale: silurato Vivarini. Ad ore l'annuncio di Auteri? -