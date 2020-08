Tagliatelle con vongole e broccoli: un primo piatto (Di lunedì 24 agosto 2020) Verdure e molluschi, un binomio che in cucina funziona alla grande, le Tagliatelle con vongole e broccoli sono un piatto completo e delizioso Gli spaghetti alle vongole sono un classico della nostra cucina e la ricetta tradizionale non può essere toccata. Poi però esistono altre ricette che mettono insieme mare e campagna, come le Tagliatelle … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

PESARO – Anche questa settimana all’insegna della buona cucina con gli imperdibili itinerari dei Week Gastronomici d’(A)Mare che presentano ricchi menù dove gustare prodotti tipici e bere vini locali, ...

Va ad un valdostano l’edizione 2020 di “Miss tagliatella romagnola”

Donnas - Marco Beltramelli, mattarello alla mano, ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato giovedì 20 agosto, al Bagno Alvaro di Gatteo Mare - Riviera Romagnola, l’edizione 2020 di “Miss Tagli ...

