Sparano fuochi d’artificio dalla barca: in fiamme il promontorio di Capo Miseno (Di lunedì 24 agosto 2020) Esplodono fuochi d’artificio da una barca e provocano un incendio sul promontorio di Capo Miseno. L’episodio increscioso si è verificato ieri pomeriggio, a Bacoli, dove grazie all’interno dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera non è accaduto il peggio. Furioso il sindaco del comune flegreo, Josi Gerardo Della Ragione, che sui social tuona contro … L'articolo Sparano fuochi d’artificio dalla barca: in fiamme il promontorio di Capo Miseno Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

NotizieFrance : Bacoli, sparano fuochi artificiali da una barca ed incendiano il promontorio di Capo Miseno - frajuvee10 : @MorrisDantonio2 A quelli che sparano fuochi d'artificio ???? - AAeasymoney : Mi fanno morire quando sparano la polizia con i fuochi d'artificio hahahahahaha - montediprocida : Sparano fuochi dalla barca è incendiano Capo Miseno. - montediprocida : Sparano fuochi dalla barca è incendiano Capo Miseno. -