Sos Mediterranée dice che l’ordinanza di Musumeci serve a far capire all’Europa che è lei che deve agire (Di lunedì 24 agosto 2020) Da un lato, l’evidente provocazione. Dall’altro un’azione che, tuttavia, può fungere da stimolo all’Europa per prendersi carico della situazione dei traffici migratori dal nord Africa all’Italia. È questa la posizione di Sos Mediterranée che, attraverso la sua portavoce Valeria Taurino, ha messo in chiaro alcuni aspetti chiave della querelle che si sta consumando tra la Regione Sicilia e il governo italiano. L’ordinanza di Nello Musumeci, che chiede lo svuotamento degli hot-spot siciliani entro la mezzanotte, ha creato un dibattito molto acceso con l’esecutivo, che ha rimproverato al governatore di entrare in una materia non di sua competenza. LEGGI ANCHE > Sos Mediterranée condanna Benetton per la sua campagna sui migranti Sos Mediterranée commenta l’ordinanza di Nello ... Leggi su giornalettismo

